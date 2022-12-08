美國印第安納州政府對廣受美國年輕人喜愛的短視頻分享平台抖音國際版TikTok提出起訴，指稱其在中國政府能否接觸用戶數據的問題上欺騙用戶，同時控告公司未能有效防止兒童接觸到成人信息。

《美國之音》報導說，在此之前美國已經有多個州宣佈禁止在政府擁有的電子設備上瀏覽TikTok，但印第安納州很可能是美國第一個對Tiktok提起訴訟的州政府。

印州檢察官辦公室表示，TikTok未告知公眾中國政府能接觸到用戶敏感信息，同時也將網上不適當的性行為和吸毒內容輸送給兒童，從而違反了該州消費者保護法。州政府因此要求法庭下達緊急禁用令，並對公司做出經濟性懲罰。

報導說，最近禁止來自中國的社群媒體平台的美國州政府還包括德克薩斯州，該州州長阿博特(Greg Abbott)已下令州政府機構禁止在州政府電子設備上使用TikTok。此外，馬里蘭州禁止在行政部門平台上使用TikTok、WeChat（微信國際版）以及其它中國和俄羅斯產品和網路平台，南卡羅萊納州、南達科塔州州長也對州政府設備禁用TikTok做出同樣要求，理由都是該平台與中國有關聯，會對州政府構成網路安全風險。

位於洛杉磯的TikTok首席執行官瓦凡尼莎·帕帕斯(Vanessa Pappas)表示，該公司保護所有美國用戶的數據，中國政府官員沒有獲取這些數據的准入。不過美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）11月在國會作證時表示，TikTok存在國家安全方面的擔憂，因為依中國法律，中國企業有義務遵循中國政府要分享信息數據，或為中國政府工作。

報導指出，前美國總統川普於2020年發佈行政命令，禁止抖音國際版Tiktok在美國營運，但是該社交平台透過法律訴訟阻止了川普行政命令的實施。去年，民主黨籍的拜登總統撤銷了川普的禁令，同時要求美國財政部審查與該應用程序相關的安全問題，但迄今未對TikTok能否繼續在美國經營做出決定。

分析人士說，今年的期中選舉後，共和黨人明年1月1日開始掌控國會眾議院，TikTok將再次面臨被趕出美國市場的風險。