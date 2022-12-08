「2022高山茶都．嘉義－茶．時尚」活動將於10日登場，為顛覆大家對於茶的印象與觀念，今年以「茶時尚」為主題， 並打造一間時尚茗室。（呂妍庭攝）

「2022高山茶都．嘉義－茶．時尚」活動將於10日登場，為顛覆大家對於茶的印象與觀念，今年以「茶時尚」為主題，請到設計師陳俊良團隊設計、策展，7個場館和1個戶外場區，10日至18日9天活動期間，每天都有茶席體驗和精彩表演，嘉義縣長翁章梁期待在保有茶文化厚實人文與底蘊同時，將茶文化以時尚風潮方式呈現，盼帶給民眾全新時尚美學多重體驗。

今縣府在中埔鄉農會金蘭分部舉辦記者會，翁章梁介紹，今年主題「茶時尚」，主要是透過在台灣時尚界引領風騷的設計師，一同打造嘉義這場博茶會的茶時尚，讓喝茶也可以變得很尚時，尤其過去大家常將時尚與咖啡連結，較少與茶連結，希望藉此顛覆大家對於茶印象與觀念。

「2022高山茶都．嘉義－茶．時尚」活動將於10日登場，為顛覆大家對於茶的印象與觀念，今年以「茶時尚」為主題， 並打造一間時尚茗室。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

茗室上方陳設由250個特燒三才杯結合而成的茶吊燈，正式開幕時還會擺放上已投保上千萬的珍貴茶器及擺件。（呂妍庭攝）

「喝茶就是一種時尚！」陳俊良說，每個人家中或多或少有個飲茶的空間，可以花一點功夫整理茶室，成為朋友家中能夠好好品茶的地方，全世界最好的茶就在台灣，台灣最好的茶就在嘉義，所以這次是透過空間營造，要帶大家走進時尚的茶文化裡，包括特別打造一間茗室，茗室上方陳設由250個特燒三才杯結合而成的茶吊燈，正式開幕時還會擺放上已投保上千萬的珍貴茶器及擺件。

時尚茗室的牆面由精緻茶禮盒堆疊而成，相當特別。（呂妍庭攝）

文歡局指出，今年共有7個場館及1個戶外場區，分別有陳俊良主力創作的「茶．時尚主題館」融合多項藝術作品在其中，承襲茶藝涵養及創新茶文化時尚格局；「茶．態度館」安排嘉義5大社區擺設茶席，讓民眾一品南道石棹、隙頂茶區的熱情好客，與北道太和、瑞里、瑞峰茶區的溫潤內省。

「茶．無限館」邀請茶藝師趙蘭清及瓷器彩繪藝術家徐瑞芬聯手創造出茶生生不息的樣貌。（呂妍庭攝）

「茶．無限館」邀請茶藝師趙蘭清及瓷器彩繪藝術家徐瑞芬聯手創造出茶生生不息的樣貌，強調茶文化之於生活的重要性；「茶．生活ABC館」販售豐富多樣的茶文化創意商品，共譜一場多元嘉義茶文化的風采；「茶．風格館」茶席體驗帶民眾從燒水、洗茶、泡茶，每一道流程含蓄內斂，體驗百年前人品茶的儀軌。

至於戶外舞台有別以往的設計，將最具時尚符號的「Ｔ台」搬到會場，10日開幕儀式安排茗服時尚大秀，由有「時尚CEO」美稱的溫筱鴻率領6大新銳設計師簡國彥、王子欣、柯瑋倫、葉佳靜、黃聖堯、謝怡君，展示專為本次活動設計的茗服，透過布料與剪裁訴說茶的各種故事與滋味。