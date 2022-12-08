中共二十大閉幕之後，地方諸侯持續調整。繼今早宣布政治局委員陳敏爾不再兼任重慶市委書記，由政治局委員袁家軍兼任重慶市委書記之後，下午再公布中共中央決定：李鴻忠不再兼任天津市委書記，陳敏爾兼任天津市委書記。至此，由政治局委員兼任的地方一把手全數底定。

生於1960年9月的陳敏爾，是浙江諸暨人，長期在浙江工作。被視為中共總書記習近平親信的「之江新軍」核心成員。在本世紀初習近平主政浙江期間，陳敏爾就在浙江主管宣傳工作，為習近平樹立形象。他在省委宣傳部長任內曾管理習近平在《浙江日報》發表的專欄文章《之江新語》。中共十九大前夕，陳敏爾接替落馬的孫政才擔任重慶書記，二十大連任政治局委員。

60歲的袁家軍出身「軍工系」，有航天少帥之稱，曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮、中國航天科技集團副總經理、寧夏常務副主席，2014年擔任浙江常務副省長，後來擔任省長。浙江不僅是經濟大省，且是習近平曾經主政的省份。袁家軍主政浙江期間，率先為「共同富裕」探路，在二十大晉身政治局。