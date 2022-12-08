台中購物節累計登錄消費金額已衝破215億元，市府經發局8日舉辦破百億加碼抽百萬活動，市長盧秀燕抽出第4個百萬得主。(林欣儀攝)

台中購物節累計登錄消費金額已衝破215億元，市府經發局8日舉辦破百億加碼抽百萬活動，市長盧秀燕抽出第4個百萬得主。(林欣儀攝)

第四屆台中購物節活動10月10日暖身起跑，不到2個月累計登錄消費金額已衝破215億元，可望超過去年291億紀錄，台中市經發局8日舉辦破百億加碼抽百萬活動，市長盧秀燕抽出第4個百萬得主，是住在豐原的王姓民眾，他花了5萬4000元購物，結果抽到百萬，開心說要與父母、太太分享。

有別於平常白色襯衫的打扮，盧秀燕出席購物節破百億加碼活動時，特別套上紅色針織外套、戴上紅色口罩，她笑說，市府舉辦購物節讓台中店家、全國民眾都受惠，特別穿戴紅色衣著，希望各行各業業績長紅。

今年台中購物節截至目前已抽出4名百萬現金得主，盧秀燕昨Call out給第4位幸運兒，該名得主是住在豐原的王姓民眾，他從事機械相關產業，接到盧秀燕電話時還很淡定，後來聽到抽中百萬現金，急說「真的嗎？」強調獎金要與父母、妻子分享，過年時也可以拿來包紅包。

盧秀燕指出，台中購物節舉辦至今已邁入第四屆，4年來中獎人數超過16萬，甚至吸引外縣市特地民眾來台中購車；今年購物節登錄消費金額已突破215億元、登錄發票超過2300萬張，且APP下載次數超過177萬人次，接下來還有現金獎、好宅尚未抽出，呼籲大家多多消費。

經發局表示，台中購物節的舉辦帶動全國民眾到台中消費，以目前登錄資料分析，台中市民占72％，外縣市民眾消費占28％、較去年提升約9.75％，是全國最大的拚經濟活動；而根據「網路溫度計」透過KEYPO大數據關鍵引擎的輿情分析，購物節網路聲量去年為9萬1201筆、今年已飆升到15萬5352筆，連續兩年為六都第一。