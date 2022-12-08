汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）持續看好未來車市發展，宣布重啟年度調薪計畫，今年全體員工平均調幅可達4％，並追溯自第四季生效，以感謝同仁這些年與公司共同奮鬥，共享企業成長的果實。

和大11月合併營收為 6億1508萬元，月增6.79％，年增1％。前11月累計合併營收為67億2493萬元，年增9.19％，2022年累計營收已超越去年全年營收，確定全年度營收及獲利雙成長態勢。隨著國境解封，全球客戶陸續蒞廠商務拜訪，並帶來新商機及展望，除原有客戶產品外，2023年也將有新客戶與新項目接續量產投入，整體電動車傳動領域的市佔率仍將持續增加，進而帶動營收持續正向成長。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額達35億元，第1期工程金屬科技廠營建工程正緊鑼密鼓興建中，預計將在2023年第3季設備安裝，第4季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸，間接挹注未來營運成長動能。

目前和大嘉義廠區已為集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠在加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃的全產能將可突破百億目標，厚植未來營運成長動能。