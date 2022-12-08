金鐘主持人廖科溢7日宣布和主播秦綾謙結婚後，卻陸續被多名女子出面指控劈腿，甚至還有人為他墮胎2次，鹹濕調情對話也狂外洩，現在有匿名網友更爆料，他對男生也有興趣，雖沒指名道姓，但網友都猜測就是在說廖科溢。

臉書粉絲專頁「渣男動物園× 凱薩琳・孔」7日發文，以「L」作為主角暱稱，透露一個男生2014 年時參加L的粉絲聚會，他送了L一顆幸運石，當晚L就透過工作人員的臉書和他聯繫，兩人也互加LINE好友。

之後L開始對這個男生示好，說去非洲錄影都帶著他送的石頭，還告訴他結婚是結給長輩看的，自己和老婆各玩各的，互不干涉。後來L熱情邀約他參加自己帶的新疆團，並安排兩人睡同房，甚至失控說要「打X槍」給他看，嚇得這個男生趕緊澄清自己不是同志。

後來L怕醜態曝光，拜託這個男生不要張揚，也坦承之前曾經發生過類似的事情，後來用錢擺平。雖然文章沒有指名道姓，但從「旅遊節目男主持人」、「再婚的妻子上一段關係也曾爆出婚內出軌」等描述，也讓人聯想是在暗指廖科溢。