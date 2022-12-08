民進黨台北市立委補選參選人吳怡農8日上午舉行首場政策發表會，拋出在2030年桃園國際機場第三跑道完工時，遷移松山機場，213公頃全區保留闢建為公園，周邊3000公頃禁限建區，都市更新後的回饋容積則用於興蓋社會住宅與公共設施。對此，前立委郭正亮今（8）日就表示「民進黨已經執政兩次了，都說不可行」，更直呼「我不知道吳怡農到底在選什麼？很奇怪欸」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，對於吳怡農這次立委補選的言行，早在2020年就是這樣，結果當時被凸顯為「兩帥對決」。郭正亮坦言，「吳怡農那時候只要鈕扣爆開，就變成鏡頭了，很少人會去看他的媒體發言，因為當時總統也在選，立委也不是主角」。

郭正亮更接著說，「而這一次是開始近距離的被曝光他的媒體回應，還有他講話有沒有內涵，他很多東西都講不清楚，只有那種泛泛的概念，這就他的特色」，郭正亮強調，「這次他是碰到當過五屆議員的王鴻薇，人家講話就實實在在，因此吳怡農就會被逼問內容」。

最後郭正亮更表示，而松山機場這個議題，民進黨已經執政兩次了，都說不可行。松山機場已經擴大為去日本、去中國大陸、去東南亞的機場，這都已經擴建了，「啊你還在提？那請問怎麼遷建，你告訴我」，所以吳怡農給人家的感覺很不認真，沒有準備，郭正亮直呼「我就不知道他到底在選什麼？很奇怪欸，因為選舉的人要眼觀四面八方，要特別敏感」。