大陸國家衛健委發言人米鋒8日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，《十條優化措施》（《新十條》）出台後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措，其中，大陸國家疾控局衛生免疫司司長夏剛指出，長期居家老年人有必要接種疫苗。

夏剛介紹，當前疫情形勢仍然嚴峻複雜，疫苗接種在預防重症、死亡等方面仍具有良好的效果，老年人等脆弱人群感染新冠病毒以後極易發展成為重症、危重症甚至出現死亡，接種新冠疫苗獲益最大。中國老年人中有相當一部分失能、半失能人員，長期居住在家，很少外出，但是在親屬陪伴或者親屬走訪過程中，仍有可能感染，導致發病甚至重症、死亡，所以還是有必要接種疫苗。

同時，考慮到這些老年人行動不便，為了使他們能夠更加方便的接種疫苗，中國延續了之前的一些做法，包括使用流動接種車、開設老年人接種專場和開通老年人接種綠色通道等措施。同時，也提出各地可以選派診療和接種經驗豐富的醫務人員組建接種小分隊，攜帶接種後觀察期間所需要的常用設備和藥品，為失能和半失能老人提供上門接種服務，讓這類老年人足不出戶即可以完成疫苗接種。