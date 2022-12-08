美股自10月中旬低點反彈，歷經一連7周的漲勢，市場一片樂觀看待通膨降溫及聯準會（Fed）放緩升息步調訊號，然進入12月後，標普500指數創下自2011年以來最長單月連跌，專家警告，一場風暴即將到來，只差在會有多嚴重及持續多久。

外媒報導，美國世紀投資公司多元資產策略投資長衛斯（Rich Weiss）對此並不感到驚訝，多頭早該進行清算，他說「他們對Fed利率政策的癡迷，可能蒙蔽對經濟現實的認知，而這現實可能壓制股市任何的反彈」。

標普500指數自11月30日後連跌迄今，當天Fed主席鮑爾釋出升息步調放緩的訊號，激勵美股大反彈，而在這波下跌之前，七周內大漲約14%。

衛斯警告，現在最危險的莫過於投資人目光淺短，過度關注Fed政策何時轉向，思維停留在疫情復甦時的榮景，習慣成功抄底的甜美果實，這導致他們忽略現在股市不穩定的基礎。儘管投資人對Fed潛在的政策轉向感到雀躍，但他表示「現實是Fed開始降息時，經濟大多已經傷痕累累，股市也跌到一蹶不振」。

衛斯擔憂Fed政策轉向的說法，讓投資人忽略不斷惡化的基本面更有可能對經濟造成長期的影響。他警告，「暴風即將到來，大家在賭是熱帶風暴還是4級颶風，差別只在於會有多嚴重、持續多久」。

美國11月消費者物價指數將於下周二公布，在Fed今年最後一次利率決策會議之前。摩根士丹利和摩根大通紛紛示警，熊市還沒有結束，因為營利收縮及Fed更嚴格的貨幣政策。

Strategas Securities LLP首席投資策略師崔納特（Jason Trennert）在報告中表示，許多投資人將股市反彈寄望在Fed的政策轉向預期，但歷史表明，投資人應該更加謹慎。報導指，雖然股價並不總是跟著基本面，但就長遠來看，不會與營利等因素偏離太多。

這波反彈是今年第三度從谷底反彈，但前兩次都重回跌勢且跌破新低，衛斯說，很多投資人很擔心錯過股市反轉向上的那一刻，期待政策的轉向然後回到股市，但現在還為之過早。