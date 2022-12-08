本屆世足爆冷連連，許多彩迷購買運彩高賠選項贏了不少彩金，相較於足球，籃球的節奏更快、比分更高，還有暫停可以重新配置戰術…等，有較高的容錯率與補救機會，因此籃球比賽強隊被弱隊翻盤擊敗出現的機率通常比足球少很多。那麼喜歡投資報酬率高、以小博大的朋友們要如何選擇籃球玩法呢？

在此推薦喜歡投注高賠的朋友們鎖定籃球的『第一節不讓分』玩法，因為第一節不讓分與實力強弱的關聯性較小，弱隊只要在第一節短短的這10(FIBA賽事)或12(美國職籃)分鐘內，先發球員熱機較快或是投籃手感較佳，即有很大的可能拿下第一節的勝利。

運彩盤口第一節不讓分的高低一般來說都是根據球隊強弱，按照全場不讓分的方向來開立，下表統計美國職籃各隊開季至今(12/7)第一節勝分差(場均第一節得分-失分)，再比照目前各隊的戰績排名，有一定差距的就是值得我們投注第一節不讓分的球隊。

首先來看到明尼蘇達灰狼以及紐約尼克兩隊，他們的戰績分別排名全聯盟的第19以及第20，但兩隊第一節的表現特別優異，場均第一節可以贏對手1.7和1.6分值得投注；接著看到戰績排名第8的沙加緬度國王以及第10的印第安納溜馬，他們場均第一節分別輸給對手0.8分以及5.4分有待加強，因此建議投注其對家。