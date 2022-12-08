警察大學校長陳檡文遭爆料曾與黑道業者出入私人招待所，經前內政部長徐國勇下令政風室徹查，認為事證屬實，今(8)日上午內政部做出懲處，陳檡文記過1支，並勒令自行請辭，否則將會調職處分；內政部回應，陳長期從事刑事工作，對「警察人員禁止與治安顧慮人口」不當接觸交往，應有相當程度認知、具有高度敏感度，經查證，本案事前、事後陳均未報備，已違反相關規定。

內政部表示，針對中央警察大學校長陳檡文於擔任警政署警政委員期間，與林秉文等2人進出私人招待所一事，內政部今(8)日召開考績委員會，經就法制面及警察紀律等面向充分討論後，考量陳校長長期從事刑事工作，其對警察人員禁止與治安顧慮人口不當接觸交往之相關法令，應有相當程度認知，對特定對象身分，亦應具有高度敏感度，且經查證，本案事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將予以記過(小過)一次處分。

內政部重申，廉能是政府的核心價值，公務員應謹守分際，慎選接觸交往對象、拒絕貪腐，以維護廉潔的公務形象，提升民眾對政府的信賴。

時任警政委員陳檡文，遭時代力量前立委黃國昌爆料，曾於2017年與黑道業者林秉文進出北市豪宅招待所，並有女陪侍，已違反警紀，內政部隨即表示，徐國勇已下令政風處徹查。儘管陳檡文反駁，前往招待所是為搜集白狼張安樂情資，警政署長黃明昭卻指出，經查，陳檡文事前未申報，事後也未報告。