大陸國家衛健委發言人米鋒8日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，《十條優化措施》（《新十條》）出台後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措。對於民眾擔心居家隔離是否有感染風險、是否會增加疫情傳播風險、風險是否可控？北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強回應，以平常心對待，不必要緊張甚至恐懼，無症狀感染者居家隔離是為了更有效精準的分層救治。

王貴強指出，目前新冠病毒Omicron病毒致病力明顯下降，感染者大多數無症狀或者輕型，重症病例比較少，應對起來可以有效控制重症風險，降低病死率。另一方面，新冠病毒感染致病力下降，大家還是以平常心對待它，不必要緊張甚至恐懼。

當然，採取的優化措施，居家隔離和觀察治療實際不是放開，而是為了更有效的、精準的分層救治，一方面預防新冠病毒感染的進一步傳播，另一方面保證有限的醫療資源用於急重危症的治療，所以有一系列的辦法防止造成進一步傳播的風險，同時使那些需要治療的人群，重症的患者得到及時有效的轉診和治療。

王貴強表示，居家隔離人員要做好個人防護，和家庭內的成員盡可能少接觸，如果接觸也要有保持一定的距離。

王貴強強調幾點：居住的房間每天要通風，良好的通風對呼吸道傳染病降低傳播性至關重要。第二，廁所、浴室單用最好，每天也要消毒，如果共用一定要錯開時間，用後要進行消毒，避免家庭傳播。第三，做好手衛生和環境的消毒，包括做飯、用餐等等過程中，要注意好手衛生。第四，咳嗽、打噴嚏一定要拿紙巾蓋住，然後把紙巾扔到垃圾桶，避免後續潛在的氣溶膠傳播風險。第五，用過的紙巾、口罩等等一定要和其他垃圾放在一起，統一轉運。第六，個人物品不要混用，和家裡人盡可能分開，因為物品本身也有可能造成傳播的風險。

總之，通過一系列個人防護，環境隔離，最大限度避免在家庭內造成傳播。