26歲網紅黃琳擁有天使臉孔及魔鬼身材，就讀世新大學時就被封為「世新女神」，憑不科學的S型身材曲線及時尚穿搭，為她贏得76萬粉絲追蹤，有張明星臉的她還被稱為「兇版Angelababy」，時常透過社群平台分享美照，近日她飛到日本旅遊，宛如芭比娃娃的精緻外型讓日本網友都暈了。

近日黃琳分享在日本留下的影像，她在Instagram發文寫下：「Christmas is coming（聖誕節要來了）..六本木的街道太美了吧！！」拍攝時間已是晚上，街道樹放上燈飾很有聖誕氛圍，在高處還能看見當地地標東京鐵塔，黃琳穿著黑色厚外套抵禦晚上低溫，裡面穿一件紫色緞面禮服，為了美她一度將外套脫下，露出雪白香肩及手臂，雖然沒有露出傲人事業線，不過渾圓上圍已讓網友看到血脈賁張。

黃琳穿紫色禮服上街。（圖／lovelynnboo Instagram）

貼文一上傳立刻獲得不少網友稱讚：「好美好美！妳比六本木更美！」、「太甜啦」、「女神」、「因為有妳，所以更美」、「街美人也美」，除了台灣網友，貼文更吸引日本網友以日語直誇：「這個女孩很可愛」、「歡迎來到日本」、「歡迎來到東京，希望能在這見到妳」、「太可愛了」、「希望能永遠留在日本」、「留在東京好不好？」連日本網友都被她的魅力吸引。

黃琳回國後到健身房報到，火辣身材讓網友看傻。（圖／lovelynnboo Instagram）

而黃琳回到台灣後，似乎是在日本吃了許多美食，注重身材管理的她到健身房報到，直呼「還債時間」，低胸背心露出雪乳，緊身褲勾勒出蜜桃臀火辣曲線，讓網友看到鼻血狂噴。