製茶世家奪特等獎！石碇區農會日前辦理「石碇區冬季文山包種茶評鑑」，由石碇區許閔瑞奪得特等獎，新北市農業局也在今（8）日由局長李玟頒獎，肯定農友的努力。

今年的石碇包種茶冬季評鑑採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目，最終評選出特等、頭等、金質獎、銀質獎及優良獎。

奪下今年特等獎的許閔瑞來自製茶世家，家族4代經營，許閔瑞與父親共同經營0.8公頃的茶園，學習茶園管理並精進製茶技術，許家的茶園每年約能生產1000台斤的茶葉，多以自產自銷為主，除了奪獎的包種茶外，另外還生產蜜香紅茶。

許閔瑞表示，因父親年邁，一旁看著父親製茶，認為這真的不是一份簡單的工作，決定留在家中協助製茶，向父親學習製茶好手藝，除了本次之外，許家也曾獲得3次特等獎殊榮，值得一提的是，許閔瑞的弟弟也獲得頭等獎，為許家的製茶世家再添佳話。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，獲得特等獎項值得肯定，讓新北好茶品牌提升新價值。