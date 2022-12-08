桃園內定綠塘水岸公園可賞夕陽、觀生態，2023年2月啟用。(呂筱蟬攝)

為積極開闢桃園市都市計畫內的埤塘並活化運用國有土地，桃園市政府與農田水利署桃園管理處，以代辦公園開闢及代辦維護管理的合作模式，在中壢區4-2號埤塘打造埤塘公園及周邊景觀工程，市長鄭文燦與農田水利署長蔡昇甫8日共同前往視察，向鄉親公布命名為內定綠塘水岸公園，工程也將在本月25日完工，未來啟用後將成為可賞夕陽、環境教育之生態公園。

鄭文燦表示，內定里是城鄉之間的村里，有小型工業區中壢工業區，也有為數不少埤塘，因此希望增加鄉村型公園，擇定4-2號埤塘做為內定綠塘水岸公園有9.4公頃，經過市政府與農水署合作打造成為生態型公園，包括水岸步道、植栽、照明都改善，是非常適合休閒的地方，內定夕照非常有名，非常適合傍晚來此散步。

工務局指出，4-2號埤塘屬於高速公路中壢及內壢交流道附近特定區計畫中的農業區，位在中壢區內定里內定七街旁，堤岸全長約1140公尺，周圍多是農田與工廠，附近也有零星住宅。當地埤塘密集，多屬於養殖灌溉使用，很多長年未經整理及規畫，因中壢區內定里內沒有都市計畫畫設的公園用地，為滿足地方需求，才規畫該埤塘開闢闢為公園。工程經費約新臺幣4900萬元，由農水署桃園管理處協助分擔1500萬元，內政部營建署補助款650萬元，工程將在12月25日完工，2023年2月開園啟用。