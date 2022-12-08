警政署長黃明昭8日下午到刑事局檢視查緝成果。(林郁平攝)

警政署長黃明昭8日再赴刑事局，連續4天親自主持破案記者會，強調警方掃黑、打詐、緝毒各項績效，似乎欲藉此消弭近期黑道治國、台南88槍擊案等爭議。

黃明昭表示，今年迄11月，警方已經查獲各級毒品總重量達11.8公噸，是去年同期的1.54倍。另外，行政院毒品防制會報在今年6月第31次會議提出毒品大麻施用問題，警政署立即滾動式調整緝毒策略，今年7至11月強力查緝施用大麻253人，是去年同期的1.74倍；查獲大麻772.27公斤，是去年同期的2.05倍；查獲大麻植株7310株，更是去年同期的6.06倍，成果斐然。

黃明昭表示，警方持續打擊幫派涉毒，深入追查幕後幫派主使。在邊境緝毒部分，警方從去年9月開始接辦關務署毒品郵包案件至今，已經查獲幫派涉案8件14人，這次破獲天道盟正義會走私5公斤K他命，直接將毒品攔截於關口；另外在國內緝毒部分，10月中旬執行「防制營業場所涉毒工作」，查獲12處幫派組合經常活動處所涉毒或違反相關行政法規，同時查獲1件高達28人的毒品轟趴，也舉發涉毒高風險場所行政不法達190處，落實斷絕不法涉毒金流。