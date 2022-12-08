針對能源局日前預告明年再生能源躉購費率，太陽光電較今年微降2-3%，該調整草案引發業者反彈。茂迪(6244)總經理葉正賢今(8)日表示，這樣的調整令人「目瞪口呆」，政府不但沒有積極處理太陽能模組「洗產地」問題，甚至漠視今年大環境對業者帶來的4大困境，首先就是進口模組疑慮、其次建置成本增加、再來是全球升息以及人力成本上漲，因此呼籲政府將明年太陽光電躉購費率調升2-3%。12月12日高雄有公聽會，太陽能業者將充分表達經營困境。

葉正賢強調，今年台灣自第三地進口的模組達500MW，依據今年總裝置量約2.2GW推算，等同有22%是使用進口模組，但政府卻依該基礎作為計算公式，導致費率計算失準。

其次，鋼材等原物料成本開始下滑，但由於美國大日幅升息，造成新台幣今年匯率急貶，台灣央行因應利差擴大也跟進升息2碼，導致整體建置成本也維持高檔，並未如政府想像的下滑。

最後，過去這一年來，台灣缺工問題非常嚴重，人力成本上升非常多，因此綜合各種考量，呼籲政府明年躉購費率應該調升2-3%，以利綠能持續發展。

至於行政院會今日通過經濟部擬具的「再生能源發展條例」修正草案，將送請立法院審議，未來新建案屋頂必須設置太陽光電。針對此，葉正賢看好，此次台灣跟上國際趨勢，對台灣太陽能產業絕對是正面的，尤其在屋頂面積有限下，對高轉換效率模組需求就會增加，茂迪也將受惠。

至於茂迪是否會將產區移至美國，葉正賢表示，茂迪是有感受到赴美生產的壓力，但是產地遷移必須要很謹慎評估，過去茂迪在美國的2個投資案，最後都是損失收場。現在茂迪在大陸馬鞍山的產能約300MW，明年將擴產到600MW，且海外客戶的詢問度很高，包括歐洲、日本和南美等區。

葉正賢強調：茂迪積極提升產品效能，估2024年所有產能均是M10 TOPCon電池產品，而且茂迪也是台灣目前唯一具有TOPCon電池產品產能的太陽能業者，其優點是適合亞洲地區，在弱光和高溫情境下的發電能力佳。