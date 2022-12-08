盤點2022年造成股債市重挫的四大利空，在進入2023年，除了地緣緊張情勢延續但對金融市場影響鈍化，其餘三大風險包括通膨、聯準會積極升息和景氣衰退擔憂可望在2023年出現轉折，為金融市場帶來曙光。

首先，隨著全球通膨高點已過，2023年上半年主要央行升息循環接近尾聲，將率先開啟債市的多頭行情。但考量美國通膨受限於就業緊俏等因素不易快速回到2%目標，聯準會本波升息循環將走得更慢、更久及更高，對經濟和企業獲利衝擊的後座力仍不容小覷，在景氣尚未出現落底訊號前，債優於股將躍居投資主旋律。另一方面，不同於美歐面臨衰退風險，中國鬆綁防疫限制並提出對房地產企業的支持，預期2023年中國經濟將漸入佳境，伴隨美元可望觸頂回落，有望營造新興市場的補漲行情。

富蘭克林證券投顧表示，擺脫2022年的愁雲慘霧，2023年心態上審慎中仍可帶有希望，第一季建議採取「WISH」策略，「Wide多元配置」以靈活調整資產配置的美國價值平衡型基金為核心，靈活調整資產配置並掌握多元收益契機，「Income擁收益」看好債券殖利率上揚後的收益機會，可依照個人風險屬性選擇全球複合債、美國政府債或全球政府債券型基金，提高投資組合韌性。另一方面，歷史經驗顯示，景氣落底前半年是定期定額股票等待景氣回升的好時機，股票部位建議兵分二路，「Saving存基金」以長線眼光布局科技及生技創新產業，以及中國和印度兩大新興經濟體的長線題材，並搭配「High Quality 高品質」的基礎建設、公用事業和美國股利成長型股票型基金，建構攻守兼備的金兔年投資組合。