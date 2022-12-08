有家長向台中市議員林祈烽投訴，指台中市公車25號和35號早班車經常脫班，造成孩子上學多次遲到，且沒公車只好自行請假接送，向市府投訴多次未果，只好親自到客運站「調查」，卻發現市府稽核不實。林祈烽痛批，市府袒護公車業者、犧牲民眾權益。交通局表示，是因疫情造成司機流失，已依規定處分業者，並要求妥善安排駕駛員，依時間發車。

該名市民向林祈烽表示，他兒子先前都搭25路公車從逢甲附近到高中上課，遇到脫班後趕緊到旁邊35路公車站牌搭車，沒想到還是遇到脫班，讓他非常困擾，甚至連續5周每周都有1天公車脫班，讓他必須請假親自送孩子上學。

該名市民抱怨，孩子每天看公車APP，看著即將發車的班次突然跳班、延時間，只好趕緊請他接送，向市府1999投訴也沒有具體改善，自己到文修停車場查看公車的發車情況，發現公車並沒有按時間和規定場站發車行駛，因此造成跳站和脫班情況，拍下證據向交通局舉發，交通局才坦承未稽核。

林祈烽痛批，交通局官員怠惰、袒護公車業者、犧牲民眾權益，面對民眾陳情事項，一再敷衍卸責，還敢講公車動態提供之發車時刻為預排，只供民眾參考，那為何還要花錢建置APP系統？未來要如何落實稽查發車？

交通局指出，25路及35路受疫情影響導致部分駕駛員流失，近期有異常發車情形，交通局除依相關規定處分2500元脫漏班罰款外，要求客運業者確實妥善安排駕駛員，並依照核定班距發車，改善異常發車情形，維護民眾權益。

交通局表示，已持續要求及督導客運業者加強調度準時發車，透過公車動態系統進行發車自動稽核，若有發車異常情形會依據相關補助契約加以懲處、要求立即改善，並納入年度評鑑計分，目前在交通局及各客運公司的努力下，整體發車準點情形已提升至超過95％，顯見目前機制確有發揮功用。