國安局長陳明通在台大國發所任教期間，指導的多位綠營政要學生，紛紛傳出論文抄襲醜聞，外界不只認為陳明通應離開台大教職，更應該辭去官位。而對於陳明通迄今因就位於官職上，沒有傳出下台消息，國民黨立委李德維直說，國安局長由總統任命，「蔡英文總統要付7成以上的責任！」

李德維表示，陳明通到今天沒有離開國安局長的位置，就是蔡英文力挺，因此陳明通的去留，解鈴還須繫鈴人，「抉擇在蔡英文，不是陳明通。」

至於外界無法理解，為何台大不願正面回應陳明通的教職存廢，甚至對陳明通遭檢舉違反學術倫理的處理情況，對外說明始終模糊以對。學界的解釋大多認為是陳明通已是退休教授，身分讓校方與所方十分難為。

對此，李德維則說，「會做這種事的人，道德就是有問題，比黑金還可惡，不能只是用道德訴求」，所以這個部分不只台大應當面對，教育部更有責任，對大學教授指導學生的權限方面，理應增列條款加以限縮，防止學倫醜聞一再發生。

李德維也提到，民進黨擬修正《選舉罷免法》，排除曾涉「黑金賭毒」的政治人物參選，依此他也主張也要把《學位授予法》加入修法範圍，「碩博士論文抄襲的政要，都拿到學位，是拐騙選民，這不是比黑金賭毒更嚴重嗎？」

另外就陳明通在台大國發所任教時，年均可指導10本論文，遠高學界年均的2、3本。並且在他指導的學生中，還有20人過度引述台大胡佛東亞民主研究中心研究成果，被批評是「論文工廠」。

李德維認為，以前陳明通曾公開說過，喜歡用一個題目讓學生正反兩面討論，如此教學邏輯確實沒有什麼問題，「但不是所謂的正反兩面討論，就可以讓論文題目一魚多吃，非常不恰當！」

李德維提到，陳明通這樣的作法已大大違反學術倫理，此舉尤其還特別讓民進黨特定對象謀取台大學位，「我覺得更是大大不應該！」指導論文最後變成私相授受，讓外界認為是在洗學歷，難怪社會現在對陳明通有著非常負面的觀感。