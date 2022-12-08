桃膠是桃樹分泌出來的天然樹脂，有消渴、清除濕熱的效果，而且營養成份豐富，因此擁有「平民燕窩」之稱。中醫師近日提到，桃膠有助於排便、排毒，甚至還可以促進新陳代謝，對養顏美容也非常有幫助，不過腸胃消化差的人、孕婦不建議吃。

張宏銘中醫師在臉書粉專表示，桃膠擁有滋陰的效果，若身體出現陰虛火旺情況，例如長期熬夜、經歷更年期女性、口乾舌燥、潮熱、皮膚乾燥脫皮、便祕等，吃桃膠可以補充身體的「津液」，而津液在中醫指的是人體上各種體液，例如胃液、腸液、唾液、關節液等。

張宏銘補充說，感冒痊癒後，在沒有發炎、感染的情況下，適量食用也能幫忙緩解喉嚨緊繃、乾咳的狀況，此外，桃膠還能幫助排便、排毒及促進新陳代謝，當身體運作順暢，就有助於養顏美容，而且每100 克桃膠熱量大約 175 卡路里，屬於低卡食材，減重時吃也不用擔心熱量爆表。

張宏銘還分享「桃膠蓮子甜湯」的做法，先準備桃膠15克、桂圓肉15克、蓮子15克、百合15克、水1000毫升、冰糖適量。用水將乾桃膠洗乾淨，浸泡在室溫開水10小時，泡開後再用細漏網杓去除雜質，桃膠加水煮沸後，再轉小火煮30分鐘，之後加入桂圓肉及煮熟的蓮子、百合，再加適量冰糖，煮約3分鐘即可，當作下午茶也很適合。