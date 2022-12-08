瓜地馬拉27歲嘻哈女歌手內絲莉(Nesley Lizet)，5日早上被警方發現躺在廢置汽車後備箱的桶子裡，已明顯死亡，消息傳出後，粉絲們都替她感到難過。
內絲莉最後一次被看見是在2日出現在首都的辦公室周圍，之後她就未再返家，於是焦急的親友趕緊通報失蹤，警方也立刻展開搜索，想不到仍無可挽回悲劇，5日早晨有民眾向警方報案，稱有見到一台沒掛車牌的可疑車輛，經查後在後車廂的桶子內，找到被分屍的內絲莉。
根據國家法醫研究所指出，內絲莉的死因是頭部受到重擊，且死後還遭到分屍，目前尚未釐清兇手的犯罪動機，而駭人消息已引起當地居民討論，有人在網路說，內絲莉除了頭部，身體也有遭到暴力的痕跡，藏屍的塑膠痛還裝著不明液體，不過以上說法均未得到證實。
內絲莉過世後，不少網友湧到她的社交媒體哀悼，7日還有民眾集結上街，到政府機關前舉牌抗議，誓言要替內絲莉找到死亡的真相。
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