當選新北市新店區香坡里里長郭永城，遭檢舉涉嫌今年10月間，發送價值數百元的物資包給里長，尋求支持，涉嫌賄選。台北地檢署8日指 揮新北市調查處兵分2路搜索，約談郭男2人到案，晚間將依《選罷法》移送北檢複訊。

檢調獲報，指高票當選新北市新店區香坡里里長郭永城，遭檢舉涉嫌於今年10月間，在新店某處以舉辦活動為名，發包價值數百元、內含白米、泡麵、罐頭等物的物資包，請求有投票權的里民投票支持，涉嫌賄選。

檢調認為，郭男涉嫌違反《公職人員選舉罷免法L1第99條第1項，今搜索2處，約談被告郭男2人。