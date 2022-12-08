台東市鯉魚山小農市集今天由台東縣政府開協調會。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市鯉魚山小農市集今天由台東縣府協調，協調會後確定搬遷新址在鯉魚山人口道路右側，從左側遷到右側，距離一路之隔，預計12日在新址開攤，近60名攤商可繼續擺攤。

為提供縣內高齡長者更多休閒及照顧空間，台東縣政府社會處將鯉魚山下老人會館將會改建成樂齡社福大樓，預計12月下旬動土及開工。因此原本清晨在會館擺攤的小農市集，經縣府與協會成員多次開會協商後獲得共識，將遷址於原址左前方，近60名攤商可繼續擺攤。

因應樂齢社福大樓新建，興建期間顧及施工安全，會館建物及外圍停車場空間都會圍起來，外圍並不適合續擺攤，位在老人會停車場處的小農市集，將需要進行搬遷，後續由縣府農業處進行輔導。

台東縣長饒慶鈴表示，未來樂齡社福大樓將成為鯉魚山的新亮點，打造老幼共學，從健康到失能的長者照顧服務，包括有日照中心（團體家屋、小規模多機能服務）、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中心等空間。

台東縣政府農業處長許家豪則指出，關於小農市集新址，除了出席的李建智議員、陳銘風議員、林參天議員及黃治維議員等均特別重視外，饒慶鈴更於今年6月中旬親自與李建智議員、協會共同討論幾處地點，非如外界毫無配套的傳聞，樂齡大樓即將動工，縣府也於今日邀集多位縣議員、協會成員召開協調會確認新址，農業處將持續輔導讓具有地方特色的市集得以延續。