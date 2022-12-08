NHL冰球推薦賽事 : 12/11 (日) 08:30，卡羅萊納颶風@紐約島人

過去兩季都拿下分組冠軍的卡羅萊納颶風，今年攻守效率都不若上季出色，目前雖然還維持在大都會組第二名，但各項進階數據都不盡理想。大都會組本季戰力版圖大洗牌，萬年重建球隊紐澤西魔鬼換血有成，長期盤據分組榜首，加上匹茲堡企鵝及華盛頓首都等傳統勁旅的強力挑戰，颶風的衛冕之路顯得格外艱辛。本週日(12/11)颶風將造訪紐約島人，雙方本季第一次交手時，颶風在主場以2比6遭到島人血洗，近期颶風進攻失去章法，防守也折損大將，此戰要在客場復仇困難重重。

颶風明星左翼特拉瓦寧(Teuvo Teravainen)狀態其差無比，本季進球數仍未開張，只靠著助攻拿下7分，少了特拉瓦寧的火力挹注，颶風團隊場均進球數下滑至2.88球(上季3.38球)，攻擊火力大幅衰退。防守端方面，主力門將安德森(Frederik Andersen)本季背傷纏身，11月初進入傷兵名單後，菜鳥科切特科夫(Pyotr Kochetkov)稚嫩的防守經驗仍不足以撐起先發位置，攻守失序的颶風本季已失去頂級強隊的風采。

島人本季的進攻效率雖然有小幅提升，但整體排名仍落在聯盟後段班，著重防守的島人主打半場陣地戰，進攻節奏緩慢，場均射正數僅有31.8次，而島人在5對5時的純射正率是低於聯盟平均的7.9%，在這樣的進攻條件下，近幾季始終無法展現具威脅的進攻表現。防守是島人較為出色的一環，王牌門將索羅金(Ilya Sorokin)本季依舊繳出極具宰制力的防守內容，場均失球2.14球聯盟第四，優質先發率更高達82.4%，在索羅金的坐鎮下，島人擁有聯盟頂級的防守效率，也是目前戰績尚能維持在東區前八的最大關鍵。

雙方近兩次交手分別打出2比6、2比5的高比分，但兩隊近期火力低迷，此戰要再打出進攻戰的機會不大，建議保守投注「大小總分玩法-小5.5」。島人門將索羅金本季主場護門能力相當出色，場均失球僅有1.67球，而颶風在老將安德森缺陣時的防守安定感不足，考量雙方近期破門能力都較為薄弱，筆者看好防守穩定的島人能在主場守住勝利，推薦「不讓分玩法-主勝」。