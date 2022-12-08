汽車零組件和大(1536)、巧新(1563)公布營收，和大11月合併營收為6.15億元，月增6.79％，年增1.00％；前11月累計合併營收為67.25億元，年增9.19％，2022年累計營收已超越去年全年營收，確定全年度營收及獲利雙成長。巧新11月合併營收5.85億元，月增15.15％，年減22.94％；累計前11月營收59.09億元，年減14.90％。

和大指出，除原有客戶產品外，2023年將有新客戶與新項目接續量產投入，整體電動車傳動領域的市佔率仍將持續增加，進而帶動營收持續正向成長。

公司持續看好未來車市發展，已重啟年度調薪計畫，今年全體員工平均調幅可達4％，並追溯自第4季生效。

為提前布局世代換車潮及電動車崛起，和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房，嘉義五廠規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額達35億元，第一期工程金屬科技廠營建工程正緊鑼密鼓興建中，預計將在2023年第3季設備安裝，第4季正式投產，預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸。

巧新今年下半年受地緣政治、大陸清零政策影響車廠生產計畫，導致品牌車廠對客製化輪圈與底盤系統拉貨力道減弱，預期供應鏈逐漸整合恢復，2023年需求有望回溫。