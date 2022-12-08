陸逸軒（右）首度和台北市立交響樂團合作，指揮為西班牙瓦倫西亞交響樂團首席指揮里柏瑞契（左），這也是兩人首度同台。（粘耿豪攝）

里茲國際鋼琴大賽金牌得主、台裔美籍鋼琴家陸逸軒認為，鋼琴是他的人生夥伴。（粘耿豪攝）

里茲國際鋼琴大賽金牌得主、台裔美籍鋼琴家陸逸軒，過去兩年原定要在台灣演出，甚至已經完成14天隔離，但都因為疫情影響而取消，一度曾改成線上音樂會。今年，他總算可以再度在台灣演奏，將於本周末登場，和台北市立交響樂團同台演出蕭邦第二號鋼琴協奏曲。

陸逸軒表示，蕭邦一生的兩首鋼琴協奏曲，表現了一種人類共同的愛，「他很直接地透過音樂傳遞他的情感訊息，展現一種純粹的熱情，很美麗也很有戲劇張力。」陸逸軒說，蕭邦寫這首鋼琴協奏曲時才17歲，「我相信他寫這首曲子的時候正在談戀愛，第二樂章有如情書，像是一段很美的波蘭舞蹈。」

有人認為第二樂章也像是情書，陸逸軒同意，他表示：「愛很複雜。在樂章中段時，像是有風暴來臨，就像愛也會有遇見黑暗的時刻，並不總是那麼開心。而蕭邦寫得很美麗又觸動人心。」陸逸軒認為，全曲最美的時刻是他和低音管的二重奏段落，「那是我覺得最美的段落。」

陸逸軒的父親是台灣人，母親為上海人，雙親皆從事電腦工程工作，他1997年出生於美國波士頓。在20歲時拿下英國里茲國際鋼琴大賽金牌，是當年該比賽有史以來最年輕的金牌得主，廣受樂壇關注。

這趟台灣行，陸逸軒前一晚還在韓國首爾舉辦演出，隔天抵達台北，準備周末的音樂會，疫情雖然沒有消退，但是世界儼然已恢復疫情前的節奏，音樂家們也開始恢復世界巡演，不用再預留隔離時間，可以隨到隨工作。

陸逸軒表示，疫情帶給他很好的學習，他有曾經7個月的時間完全沒音樂會，獲得良好的休息，「這對音樂家而言是一件好事，有時我們不能一直彈音樂會，要有自己的時間沉澱和練習，純粹地彈琴，而不是帶著準備音樂會的壓力練琴。」

經歷多場音樂會取消，在家沉澱休息，隨後又慢慢恢復演奏，陸逸軒表示，「鋼琴是我的人生夥伴，我們一起度過很多美好的時刻、沮喪的時刻，我是個生活很單純的人，會跟朋友相聚，沒有太多娛樂，但可說是任何時刻都有鋼琴在。」

演出將於12月10日在台北國家音樂廳登場，指揮為西班牙瓦倫西亞交響樂團首席指揮里柏瑞契，這也是兩人首度合作。