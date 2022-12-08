許多人和另一半增進關係時，難免會有一些肢體互動。有一名女網友提問，「男生抱女生的時候都在想什麼？」好奇男生和女生進行親密接觸時，腦中到底會思考什麼。對此，許多人紛紛指出，親密互動時難免會起生理反應，血液通常不在大腦，所以對於當時腦中思考什麼沒有印象。

原PO在Dcard以「男生抱女生的時候都在想什麼？」為題發文，表示抱抱時男生心裡是想著女生抱起來好軟？想著色色的事情？或只是很害羞？還是好喜歡對方的心情快要滿出來？

對此，許多男生紛紛解答，「我會超大力抱，想把她擠爆，請跟我說我不是孤單的…」、「想小孩的名字」、「簡單講就是一種很滿足的感覺，個人是覺得比起親親我更愛抱抱，會有滿滿的安全感與被愛的感覺。補充一下女生抱起來真的真的真的很軟然後很熱」、「男友說他也沒在想什麼，就覺得很開心很幸福」。

其中最多人認為，男生抱抱時腦中其實沒有多想什麼，「抱到的時候我的血液通常都不在大腦，所以我也沒印象我當下在想什麼」、「不要勃起不要勃起不要勃起不要勃起」。