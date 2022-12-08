亨泰光（6747）受惠角膜塑型鏡(OK鏡)銷量成長，自結11月合併營收5,008萬元，連續7個月創同期新高，年增8.9％；累計1-11月合併營收達6.91億元，已超越去年全年水準。

由於品牌與通路銷售效應逐漸發酵，台灣與大陸地區OK鏡銷售量大幅提升，亨泰光累計1-11月台灣OK鏡的營業額年成長率達25％，中國大陸OK鏡的營業額年增也達2成。

亨泰光表示，根據兩岸衛生單位統計，目前台灣與中國大陸地區國中以上的學生近視人口比例均超過70％。以目前各類近視防控方式的中長期追蹤檢查來看，OK鏡相當適合9-18歲近視好發期的學童使用，透過鏡片的特殊光學設計，學童只需於夜間睡覺時配戴，在全身放鬆的狀態下進行角膜塑型，即可達到視力矯正及延緩視力加深的效果，完全不影響白天的學習與活動，配合專業眼科醫師定期追蹤與治療，是目前學童近視防控措施中成效最佳的方式之一。

亨泰光表示，公司是少數同時擁有台灣及中國大陸地區角膜塑型鏡醫療器械產品註冊證的廠商，在台灣以「美夢DreimLens」、「亨泰Hiline」、「邁兒康myOK」及「myOK BEFREE」等多項品牌，深耕眼科診所及各醫院通路；而在中國市場方面，目前擁有兩張中國大陸地區OK鏡產品註冊證，透過中國大陸授權通路商，代理經銷「亨泰Hiline」及超高透氧的「邁兒康myOK」角膜塑型鏡系列產品，主打中國大陸二、三線城市中、高階近視防控市場；公司近期佈局中國大陸第三張OK鏡產品註冊證，未來將進軍中國大陸平價OK鏡市場。

因應台灣與中國大陸訂單快速成長，亨泰光已建置第二條全自動化產線，並於第四季正式加入生產行列，今年底整體產能將增加至45萬片，明年總產能可望再增加五成，未來成長動能看好。