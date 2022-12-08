這2、3年的高雄多頭房市，對建案預售的華友聯（1436）、以及隆大營建（5519）在營收的入帳貢獻、和獲利拉升，相當顯著，華友聯今年前11月營收38.24億元，已超越去年全年的高點25.79億元，鐵定續創歷史全年新高，而隆大營建前11月營收45.77億元，距離歷史全年新高紀錄47.4億元，只差1.63億元。華友聯公告今年11月營收1.67億元，累計前11月營收38.24億元，超越去年全年的高點25.79億元，在獲利方面，今年前三季每股稅後盈餘5.58元，也已越過去年全年的5.08元，創下歷來全年的新高紀錄。華友聯董事長陸炤廷表示，今年營收主要靠「i世界一期」和「H Time」這2個建案，在預售時暢銷，並在今年下半年陸續過戶交屋的入帳，目前2案的過戶已近尾聲，在12月大約還有2億多元可交屋入帳。法人預估，以華友聯可供入帳的建案來看，今年全年的營收大約40億元上下，整個營運局勢大致底定，明年則全仰賴總銷25億元的台南大樓建案CASA，在明年下半年的交屋入帳。隆大8日公告11月營收1.76億元，累計今年前11月營收45.77億元，距離全年營收的歷史紀錄47.4億元，只差1.63億元，奠下歷史次高根基，而早已公告的今年前三季每股稅後盈餘3.10元，則直接超越去年全年的2.73元。隆大總經理洪茂源指出，隆大2022年前11月的營收，主要是來自鳳凰天畝一期、鳳凰天畝二期共17億元的透天銷售入帳，另外就是總銷約9億元的隆大鳳凰三期、以及總銷30多億元的鳳凰冠等。法人指出，隆大前11月營收，多數來自於預售已經完銷的完工交屋、入帳，因此，能否衝破去年的47.4億元營收的歷史高點，要看12月的銷售狀況。至於每股稅後盈餘，法人說，隆大今年前三季每股稅後盈餘3.10元，雖已突破去年全年的2.73元，創下2013年以來的新高，但，創高主要是高雄房市多頭的售價拉升，使得營業毛利率從去年前三季的21.16％，提高到29.31％，因此，今年第四季的銷售狀況將決定能否超越2013年的4.05元。對於明年的入帳安排，洪茂源表示，2023年將有3大入帳來源，一是鳳凰冠成屋的持續銷售，二是先建後售的隆大鳳凰，此一總銷8億多元的45戶透天案，可望明年初完工，取得建照，三是預售已接近完銷、總銷20多億元的鳳凰頌，可望明年第三季完工過戶。