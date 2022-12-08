為提升學生保護力，台北市政府教育局、衛生局與北市聯合醫院及關渡醫院開設莫德納次世代雙價（BA.4／5）疫苗追加劑專案接種，12歲至18歲學生或家長自9日起至16日中午12時止可至指定網址預約，依需求選擇在台北市仁愛國中、興雅國中、成淵高中或關渡國中任一場次施打。

教育局指出，符合年齡資格的學生及家長可在指定時間內，依需求選擇預約仁愛國中（https：／／reurl.cc／OEmDv7）、興雅國中（https：／／reurl.cc／28Q3Lv）、成淵高中（https：／／reurl.cc／dea8LM）及關渡國中（https：／／reurl.cc／MXzDOL）其中一場次，再依預約時段於17日前往設站學校接種。

教育局表示，學生接種當日應由家長陪同，攜帶健保卡、具家長簽名接種同意書及COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。

由於該次專案接種如遇報名額滿，會提前結束預約，教育局說，學生及家長亦可同步於13日至16透過台北市衛生局疫苗預約平台（https：／／booking.health.gov.tw／）預約第42期疫苗登記，即可於19日至25日接種。

教育局提醒，學生若至醫療院所接種疫苗，學校應給予疫苗假。接種疫苗後如有不良反應亦得申請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長。若家長需請假陪同學生至醫療院所接種疫苗，可給予防疫照顧假。