2022卡達世界盃，台灣運彩有一個特別項目玩法，稱為「各洲最佳名次」，由於16強比賽已於12月7日凌晨踢完，剩下最後8支球隊角逐冠軍，雖然最終名次還沒有確定，但其中幾洲的最佳名次球隊已經產生，以下來說明計算方式。

國際足總(FIFA)在每屆世界盃結束後都會製作活動報告，在2018俄羅斯世界盃之前，報告中都會公布各參賽球隊的最終排名，但上屆則只公布了最後4名。根據2014的報告可知，最終排名的原則如下：

小組賽被淘汰的球隊排名17至32；晉級16強的球隊，最終排名必然是1至16名，16強被淘汰球隊為9至16名，8強被淘汰球隊為5至8名，前4名則以冠軍戰和季軍戰分高下。

其中5至8名、9至16名和17至32名這3組的順序，以小組賽計算排名的相同方式，先比較積分，相同者再比較得失球差，然後是進球數，如果仍然相同名次並列。淘汰賽階段和局會有加時賽甚至PK戰，如果加時賽分出勝負仍判定為勝負，進入PK戰則以和局計算。

以本屆世界盃為例，目前8強已經出列，因此9到32名已經可以排出名次，如下表：

本屆世界盃9到32名排出名次

由於8強淘汰賽還沒進行，因此前8名懸而未決，所以歐洲最佳名次和南美洲最佳名次擇日分曉，不過非洲最佳名次球隊，已經由晉級8強的摩洛哥鎖定。

亞洲最佳名次球隊，落入以7分積分排名第9的日本手中。美國是晉級16強唯一的中北美洲球隊，毫無疑問成為了中北美洲最佳名次球隊。