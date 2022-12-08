每年元旦總統府前升旗典禮都會安排知名高中學生樂儀旗隊表演，今年北一女因赴美表演不克參加，承辦單位上週邀請景美女中樂儀旗隊參加明年元旦表演，景美女中校長周寤竹7日受訪指出，由於景美女中樂儀旗隊在元旦前連續2個週六另有活動而婉拒邀約。臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」直酸，去了還要無端承受辣台派側翼出征攻擊，正常人都會建議婉拒。「普魯士藍」則戲稱：快找橘色惡魔救援啊！

周寤竹說明，學校上週六接獲承辦單位邀約後，立刻在本周一徵詢師長及學生意見，討論後考量多項因素決定婉拒，事後以文字方式向家長及學生說明。首先，樂儀旗隊早在元旦前2個假日安排好活動，要是再加上元旦升旗典禮表演，等同學生們連續3個禮拜出隊，擔憂他們體力吃不消。其次，上述2個表演活動早在半年前敲定，樂儀旗隊正積極準備中，現在再多加行程，練習會過於倉促。

她強調，學生都希望平時練習成果能被外界看見，很珍惜每一次演出機會，也相當感謝總統府承辦單位的邀約，只是評估學校目前條件不合適，才決定不在元旦當天演出。該校主任教官則說，景美女中不像北一女就在總統府附近，學生們要如何集合、前往表演場地都是校方需要考量的點，尤其元旦當天表演排定凌晨5時、4時要集合，還須解決交通及安全問題。若能在3個月之前邀約，各項行政作業、場地等會更容易安排。

「婉拒正常！」不可能我二弟天下無敵直酸說，去了還要無端承受辣台派側翼出征攻擊，正常人都會建議婉拒。網友說：「被當備胎，去了還會被出征！傻了才去」、「找國軍表演千人刺槍，戰力強」、「塔綠班側翼網軍嚇到各學校沒有一個敢去的」、「連學生在校模擬投票、都可以被出征了，這是最謙卑的政黨」。

普魯士藍也戲稱：快找橘色惡魔救援啊！網友也虧「找些塔綠班網紅不就更棒」、「為了選舉拚命捧橘色惡魔惹人家不爽了」、「阿中部長機會來了，元旦高歌」、「樹尚未倒猢猻已散」、「我只想問元旦活動是突然發生的嗎？」、「辦活動的人第一年辦活動嗎？」