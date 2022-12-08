金聖哲飾演遭清國以人質身分帶走的昭顯世子。（車庫娛樂提供）

柳海真在劇中飾演「仁祖」。（車庫娛樂提供）

韓國驚悚片《晝盲神探》，自上月底在韓國上映後，目前票房突破180億韓元（4.1億台幣），敘述柳俊烈飾演的盲人針灸師，目睹世子之死後，孤軍奮鬥設法在夜晚中冒命揭開真相，完美的故事節奏、刺激驚悚的反轉真相，讓許多觀眾紛紛直呼「看得太緊張了，連蘋果手錶都提醒我要注意心跳」、「超醒腦的巨作，讓我渾身發抖」，而柳俊烈在片中的精彩表現，令許多觀眾直呼是他的「人生代表作」。

柳俊烈為詮釋盲人角色，在拍戲時眼睛必須故意不對焦，但這卻讓他在殺青後留下後遺症，在1年期間眼睛都無法自然對焦，「當時早上起床後，眼睛都要花時間對焦，像是剛起床要去喝水或去廁所時，眼睛都是失焦的狀態。」後來到醫院接受治療後，眼睛才開始逐漸恢復正常。他為完美消化針灸師這個角色，還親自向韓醫師學習針灸術，「老師告訴我許多穴位，我模仿韓醫師們在學生時期的練習方式去學習，像是在面紙上面施針，這樣就和刺在皮膚上的感覺很類似。」

安兌鎮導演也透露柳俊烈認真的一面，「他曾在拍攝期間打電話給我，對於劇本內容跟我討論3個小時，雖然讓我有點吃不消，但他真的是位非常勤奮的演員，很重視每個細節！」

預告中出現其他演員拿針靠近柳俊烈眼睛的驚險一幕，柳俊烈也分享拍攝這場戲時的花絮，「這幕是以真的短針進行拍攝，之後再用特效將針變長。但短針接近眼睛的話也滿危險的，所以當時的氣氛很緊張。」而該片在韓上映後口碑沸騰，柳俊烈表示：「真的覺得太好了！不過我和柳海真前輩在本作中的外型還滿相似的，但媒體只說前輩扮王後變得更帥氣了，卻都沒人給我類似的讚美，這讓我有點難過！」飾演「昭顯世子」的金聖哲則讚嘆：「俊烈哥真的很帥氣，我在看完成品後還打電話跟他說這是他的『人生角色』！我之前看過俊烈哥的所有作品，覺得他這次特別帥氣！」

以《機智牢房生活》、《那年，我們的夏天》等作展現精湛演技的金聖哲，據說當時只準備了1年就考進韓藝綜演技系，而有了「演技天才」的封號，對此，金聖哲表示：「我不是演技天才，我只是想盡力做到最好，揮灑了血、汗、淚後才考進大學的！」飾演「仁祖」的柳海真，對於首度合作的金聖哲的表現也讚嘆不已，「我在大銀幕看到金聖哲的演技時起了雞皮疙瘩！其實之前我不太認識金聖哲這名演員，後來發現他是名連平凡的臺詞都能消化得很好的演員，連沒和我對戲的場面都令我印象深刻，看了讓我嚇一大跳，覺得他真的是名很棒的演員！」

金聖哲也透露在看到前輩柳海真稱讚他的報導後，也傳訊息向柳海真致謝，後來就馬上接到柳海真的電話，「前輩在電話中又稱讚了我的演技，真的令我很感激，前輩還開玩笑說：『受訪時應該是要宣傳《晝盲神探》的，沒想到卻一直在稱讚你，今天只幫你宣傳到了！』」而對於和柳海真的合作感想，金聖哲表示：「和前輩對戲時非常緊張，而且當時某場戲本身的情節也很劍拔弩張，所以在彩排時我們也幾乎都沒有其他對話，彼此都十分集中精神準備拍攝。而當我看到前輩坐在王位上時，真的覺得他就像『仁祖』一樣！」《晝盲神探》將於本周五（9日）在台上映。