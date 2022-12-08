大陸國家衛健委發言人米鋒8日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，《十條優化措施》（《新十條》）出台後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措。

對於醫務人員感染新冠病毒如何管理？大陸衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅回應，一旦醫務人員感染新冠病毒也應該遵循《新十條》有關的要求，但是為了最大限度減少醫務人員職業暴露的風險，對醫療機構的管理提出了一系列的要求。

有記者提問，醫務人員一直是在抗疫的第一線，如果他們感染了新冠病毒，是居家治療還是繼續上崗工作？

郭燕紅表示，《新十條》當中，特別提出要對感染者進行科學分類的收治。具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型，可以選擇採取居家隔離治療的方式，也可以自願選擇集中隔離收治的方式。醫務人員是一個非常特殊的群眾，由於崗位的特殊，每天會接診大量的患者，因此面臨的感染風險最高，工作也非常繁重，可以說不可避免要發生職業暴露。

一旦醫務人員感染新冠病毒也應該遵循《新十條》有關的要求，但是為了最大限度減少醫務人員職業暴露的風險，對醫療機構的管理提出了一系列的要求。

第一，加強對重點區域，也就是職業風險暴露比較高的區域的管理，像發熱門診、急診、病房，包括門診，要優化相關的工作流程，配足醫護人員的力量，醫務人員要科學做好個人防護，科學穿戴防護的用品，努力將職業暴露的風險降到最低，保證職業的安全。同時，醫療機構要加強醫療資源儲備的調度和準備，滿足臨床診療工作的需要。

第二，多次要求落實好關心、關愛醫務人員的各項措施，做好醫務人員的疫苗接種、健康監測，特別是要根據疫情防控的形勢和臨床救治工作的需要，動態優化和調整醫務人員的編組，醫療力量的配備和工作班次的安排，確保醫務人員的力量能夠滿足臨床工作的需要，不至於由於醫務人員大量職業暴露造成感染以後，對臨床工作的影響。

第三，醫療機構有其特殊性，人流量大，脆弱人群也非常多，因此按照《新十條》的要求，進入到醫療機構要查驗48小時的核酸結果。要求患者也要盡可能提前做好核酸檢測或者是抗原檢測，就診的患者和陪同人員都要規範佩戴好口罩。同時，要求一旦有急危重症，即便沒有核酸證明，也要以救治為先，同時做好科學防護，保證患者健康救治工作的順利開展。