泰山(1218)火速處分手中全家持股之後，大股東龍邦(2514)今(8)日下午召開記者會，董事長劉偉龍炮轟泰山怕失去經營權，全家的持股價值達150億元，卻只賣了80億，這不叫掏空是什麼？並呼籲政府主管機關應正視並儘速展開調查，以保障廣大股東的權益。並強調這是全體股東的錢，不能任何人搶走，將循法律途徑來解決這個問題。

劉偉龍指控，處分全家股票是事先籌劃好的一場騙局，怎可能連買家都不知道？對於這項處分的決議，詹家家族中前董事長詹岳霖、前副董事長詹近佳都對此不滿，現階段加計這些不滿的勢力，估計持有泰山股權就過半，達53%。緊接著將要以法律層面來做事，有可能先以假處分凍結這80億元資金，再等待商業法院裁定。

劉偉龍說，將會盡快召開股東臨時會，時間越快越好，及極法律的能力由多數股東決定出售全家與否，並追究相關責任。他說，沒說股東會一定贏，至少股東在股東會中充分表達權力。

既然是上市公司，相信法律、主觀機關監管機制，能經營好最重要，劉偉龍說，大股東為保障權力，必須挺身而出！