美國通膨持續降溫，使市場預期聯準會升息進入尾聲，近期資金開始大幅流出美國，重返新興市場。台股以低本益比及高殖利率優勢，扭轉連續長達10個月的賣超，重獲大量外資挹注。怎樣搶搭外資回補潮？統一投信認為，在全球能源轉型加速的背景下，綠能成為市場關注焦點。看好綠能衍生的產業發展，例如電動車、替代能源及儲能所帶動的產業結構重整，具備高度發展潛力。而美國加大對中國的科技制裁，也持續使部分台廠受惠，例如矽智財及IC設計等。隨著AMD及Intel新平台發表，有助台股相關產業營收，例如伺服器、網通及ABF等。

今年來保持強勢的美元指數於近期開始回落，也帶動台幣止貶回升，提供台股上漲動能。彭博數據顯示，美元指數從9月27日今年來高點114，一路下滑至12月8日的105左右，跌幅近8%。美元兌台幣匯率也從10月25日的今年來高點32.32，回落至12月8日的30.68左右，台幣升值幅度超過5%。隨著聯準會升息腳步放緩，目前市場預期美元指數將持續回落。

統一投信台股團隊表示，市場預期聯準會升息步調最快將在本月放緩，近期中國防疫措施也轉向鬆綁。先前籠罩市場的這兩大不確定性下降，為台股後市帶來正向助益。雖然聯準會本次升息循環時間拉長，但產業普遍預估景氣將在明年首季落底，之後逐季緩步回升，使下半年景氣優於上半年。股市作為領先指標，於近期率先觸底反彈，配合年底台股法人做帳行情，股市仍有表現機會，未來有望震盪向上。