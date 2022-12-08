全球環境氣候變遷、疫情蔓延、地震頻繁，今日企業所面臨的風險與日俱增，型態亦更為多元，所面臨的經營挑戰更勝以往，一次巨災可能就會影響到企業存亡。面對環境的變化，開發金(2883)子公司中壽展現積極的態度，主動爭取並通過國際標準ISO 22301認證，在面臨重大災害衝擊的風險時，確保關鍵業務營運不中斷。

中壽總經理黃淑芬表示，風險管理一直是中壽核心競爭力之一，因此相當重視並以高標準自我要求，以確保在面臨地震、重大疫病、火災等重大災害時，公司保戶、員工、股東權益能獲得適當保障。新冠疫情期間，已實際採行異地及居家辦公模式，並且因應疫情變化而進行內部機動性調整，維持營運不中斷。

中壽依照國際標準ISO 22301要求，從關鍵業務流程、風險評估、營運衝擊分析等面向，建立公司營運持續管理系統，致力於保戶服務、理賠及新契約等關鍵業務不中斷。然而書面計畫無法解決所有災害管理上的問題，因此中壽針對人員疏散、辦公場地毀損、系統中斷等情境進行實地演練，並於2022年間進行出納業務網銀與開票作業進行相互移轉實測，以驗證面臨危機時刻持續營運能力。

SGS台灣檢驗科技股份有限公司副總經理鮑柏宇表示，中壽結合既有的風險管理流程，已建立一套完整的災害應變管理機制，並成功取得營運持續管理系統ISO 22301:2019國際標準驗證，以此確保保戶服務、理賠及新契約等關鍵業務面臨危機時刻不中斷，展現對於企業穩健永續經營的承諾。