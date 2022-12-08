工業電腦廠維田(6570)公布2022年11月營收為新台幣0.9億元，月減12.76%、年增8.19%；累計1-11月合併營收10.4億元，續創歷年同期新高，年增34.43%，前11月營收更首度突破10億元大關，寫下新里程碑。公司在手訂單能見度已達明年上半年，對明年營運仍保持審慎樂觀看法。

維田表示，本月因適逢歐美長假部分出貨遞延，致本月營收月比下滑，然歐美工業電腦市場需求持續熱絡，美國工業、石化業、化工業、汽車業等客戶需求不墜，帶動11月營收仍維持成長態勢，累計前11月營收更突破10億元大關。目前公司產能已近滿載，加上在手訂單能見度已達明年上半年，公司對明年營運仍保持審慎樂觀看法。

維田表示，近年公司大力布局智慧交通與智慧醫療領域，智慧交通已切入海事船舶、軌道交通、智慧車載等應用，並已獲大陸工程車、台灣電動巴士、充電樁等客戶所使用。而在智慧醫療領域，首批醫療用平板也已於11月出貨完畢，預計明年取得ISO60601認證後將再推出1-2款醫療新產品，將能再擴大公司競爭利基，並進一步拉升智慧醫療產品比重，為業績表現注入強心針。

公司指出，美國經濟復甦動能仍相當強勁，維田的智慧製造、智慧交通、智慧醫療三大領域布局更與全球市場發展趨勢一致，加上維田產品有防鏽、防塵、防水、防爆等特殊功能，專業優勢將更有利於爭取客戶訂單，明年維田也將加強軟硬體整合實力，以期提升工業電腦附加價值，並藉此增加與客戶的黏著度，全面搶占全球工業4.0商機。