凱特溫絲蕾在倫敦首映會親切與粉絲合照。（迪士尼提供）

柔伊莎達娜亮麗出席倫敦首映會。（迪士尼提供）

雪歌妮薇佛出席倫敦首映會。（迪士尼提供）

山姆沃辛頓帶著老婆一同出席倫敦首映會。（迪士尼提供）

詹姆斯卡麥隆出席倫敦首映會。（迪士尼提供）

時隔13年，國際大導詹姆斯卡麥隆推出《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》，日前在倫敦舉辦全球首映會，獲媒體一片讚聲。續集卡司最大亮點就是奧斯卡影后凱特溫絲蕾，自《鐵達尼號》後，暌違25年再度與卡麥隆合作，飾演礁人族的自由潛水者「洛納」。凱特溫斯蕾為了角色學習自由潛水，最後憋出7分15秒的驚人成績，打敗湯姆克魯斯的6分鐘，她在國際記者會上透露，她浮出水面的第一句話，是急著問老公：「我死了嗎？」

凱特溫絲蕾表示大家都質問她「我們怎麼知道妳實際上有沒有打敗湯姆克魯斯？」她說憋氣那天原本要求不要攝影，因為壓力很大，沒想到還是有人在旁記錄，連她老公都偷偷溜進來看，「我一浮上水面就一直問『我死了嗎？我死了嗎？我死了嗎？』然後我想知道我的時間，不敢相信我竟然憋了7分15秒，我第一個就想讓詹姆斯卡麥隆知道。」

卡麥隆對於凱特願意再演出水中相關電影感到驚訝，他接受外媒訪問時透露當年凱特拍攝《鐵達尼號》時，必須在沒有潛水衣的情況下，於冰冷的水中演出，還因此患上肺炎，「凱特從鐵達尼號出來時有點受創傷。」但凱特在記者會上表示卡麥隆找她演出阿凡達，真的受寵若驚，且很信任他，「其實最吸引我的是他創作出來的角色，詹姆斯一直以來都在描繪女性角色，她們不只很堅強，她們更是領導者。」

柔伊莎達娜飾演的「奈蒂莉」，在續集中升格為母親，柔伊戲外也是孩子的媽，她認為當媽後變得很焦慮，「當你沒有孩子時，你會無所畏懼，但有了孩子，學會的就是恐懼，也害怕失去所愛。」她也將為人母的內心轉變，注入角色中。卡麥隆也補充，奈蒂莉在第一集時非常強大，不過當她成為一名母親後，無論發生什麼事，她把將自身、驕傲都先拋到腦後，這將是奈蒂莉角色的亮點。

73歲的雪歌妮薇佛在《阿凡達》首集已陣亡，續集她以不同角色復活，飾演青春期少女綺莉，她表示非常榮幸激動，但也有些害怕，「不過幸運的是，有很長的時間讓我有所準備，去高中上課啊，我可以聽聽聲音的音調去學習。」《阿凡達：水之道》將於12月14日晚場起，搶先全美3D大銀幕登場。