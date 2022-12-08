在黃復興黨部「挺黃敏惠勝選連任團結大會」中，國民黨前副主席郝龍斌呼籲支持者全力支持黃敏惠。（呂妍庭攝）

國民黨前副主席郝龍斌今到嘉義市，為爭取連任的黨籍嘉義市長候選人黃敏惠站台，在黃復興黨部「挺黃敏惠勝選連任團結大會」中，郝龍斌指市長選舉延期到12月18日周日選「就是奧步」，呼籲支持者阻止「奧步」，用高票肯定黃敏惠，黃敏惠強調，嘉義市長選舉延遲了22天，但她相信這會是一個最好的考驗，只要用正向、團結的力量就能一起挺過。

黃敏惠今分別到嘉義市經國新城、精忠新城參加由黃復興黨部所舉辦的「挺黃敏惠勝選連任團結大會」，郝龍斌、黃復興黨部主委季麟連、前退輔會主委董翔龍等人與會，嘉義將官團、嘉義市退伍軍人協會、新同盟會等近千位支持者出席，凝聚深藍支持者向心力。

「黃敏惠是只做事，不作秀的市長。」郝龍斌說，自己嘉中畢業，小時候住在東區山子頂，對嘉義市的改變非常注意，他發現這幾年嘉義市的風貌不一樣了，甚至在疫情期間經濟還是活絡的，尤其黃敏惠教育出身，對教育又專精又重視，嘉義市有一位懂教育的市長，市民真的很幸福。

郝龍斌反問大家，有聽過選舉在周日選嗎？雖然一位候選人不幸身亡，但市長選舉還是可以在11月26日選，他們為什麼把市長選舉跟議員分開？「這就是奧步！」，因為市長跟議員一起選，投票率會高，大家都會來投，而黃敏惠在嘉義市支持度高，她可以幫議員，議員也可以幫她，魚幫水，水幫魚，我們都會選得很好，呼籲大家要防止奧步，不要造成遺憾，所以要用組織動員、全民投票方式讓黃敏惠高票當選，藉此肯定黃敏惠。

郝龍斌也呼籲眷村子弟團結，讓黃敏惠連任把眷村生活文化館成功興建起來，保存嘉義市的眷村歷史文化。「不能讓欺負嘉義市的人帶領嘉義市。」董翔龍說，鞏固住基本盤，比什麼都重要，並且要告訴孩子絕對不要放棄自己的城市。

黃敏惠說，選舉到了開始有人說三道四，不斷汙衊抹黑，幸好嘉義鄉親心中有一把尺，才會在4年前支持她，也因為這場選舉，全台都在關注嘉義市，歷史上一定會記錄，呼喊請大家團結，12月18日一定要站出來，用選票告訴中央，不要每次都來這裡亂開支票，用選票告訴中央，嘉義市需要大建設。