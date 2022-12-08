全宇-KY（4148）受惠主力產品生化複合肥料量成長，自結11月合併營收2.96億元（馬幣4339萬元），年增33.95％（馬幣年增率30.61％），累計一至十一月營收34.21億元，年成長72.89％。儘管第四季為馬來西亞用肥淡季，但在整體油棕市場及肥料需求保持穩定下，全年營運樂觀。

全宇董事長彭士豪表示，目前正是下一年度大型種植園標案期間，由標案架構看來，公司主力產品生化複合肥料的需求維持不墜。

彭士豪表示，除了肥料銷售噸數增長外，全宇已進一步取得歐洲原料大廠馬來西亞的獨家代理權，未來在原物料來源及取得成本的穩定上都更具優勢；微生物在作物應用上也從油棕樹擴充到橡膠樹、應用領域更從農業延伸到循環經濟以及保健食品。儘管目前保健食品佔公司營收比重不高，但自2020開始販售以來，每年銷售都以超過100％的速度成長，接下來也將透過更多元的產品及不同的銷售渠道，推廣至穆斯林市場。

身為世界第二大棕櫚油生產國，馬來西亞每年產生相當可觀的農業廢棄物。以綠色農業、循環經濟為出發點，全宇近年來逐漸掌握有機資材，更將油棕廢棄物再利用的範圍由肥料拓展到植物疫苗、甚至更高端技術的產品中。在各方面多元化發展下，未來成長備受關注。