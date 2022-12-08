據外媒報導，據信荷蘭政府據信正計劃配合美國對中國半導體設備與技術出口 法案，將禁止荷蘭半導體設備巨頭ASML對中國出口光刻機等先進晶片生產設備。

《路透》等美國財經媒體引述消息人士們的話說，荷蘭與美國有關晶片設備出口管制的協議最快下個月公佈。

報導指出，上個月荷蘭貿易部長表示，正在就美國剛剛通過的晶片和技術出口管制法與華盛頓磋商。而荷蘭最大的半導體設備生產商ASML是半導體行業中一家重要的企業，去年對中國的出口額高達21億美元。

據報導，由於來自美國的壓力，荷蘭政府自從2018以來就一直沒有允許這家公司向中國出口最先進的晶片製造裝備，理由是這類設備屬於軍民兩用。

《美國之音》指出，今年10月，拜登政府公佈了一套範圍廣泛的出口管控措施，其中一項措施禁止向中國提供任何使用美國工具或技術的半導體設備，這是華盛頓試圖減緩北京的技術與軍事進展的努力。

美國官員解釋說，法案中許多措施是希望防止外國公司向中國出售先進晶片，或向中國公司提供自行製造先進晶片的工具。但是美方還沒有從盟國那裡獲得任何落實類似措施的保證，美國與這些國家的討論仍在進行當中。

美國商務部長雷蒙多不久前曾表示，日本和荷蘭預計會配合美國，落實有關措施的實施。

報導說，由於中國是半導體設備最重要的市場，業界人士擔心，如果日本和荷蘭配合美國實施出口管制，中國可能會採取報復行動。

美國發動對中國的半導體限制措以來，遭到中國官員的指責，認為這是對中國企業進行惡意封鎖和打壓，並脅迫美國盟友參與對華經濟遏制，對全球產業鏈供應鏈穩定造成極大破壞，稱希望相關國家從本國長遠利益和國際社會根本利益出發，獨立自主作出正確判斷。