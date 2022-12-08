三軍總醫院爆發採購弊案，士林地檢署7日搜索三軍總醫院，傳喚時任資訊組林姓組長，以及3名接任的業務承辦人、承包商永磐科技公司楊姓董事長、彭姓董事以及張姓業務等3人，依違反採購法、貪汙治罪條例中的圖利罪，檢察官8日諭知林男，張姓業務各20萬元交保。

檢方接獲檢舉，時任醫療資訊系統工程組林姓組長，2012年到2017年、2019年到2021年間，辦理「資訊安全設備維護」等9項標案，總金額4000多萬元，涉嫌不實驗收、重複採購，違反招標規範，圖利永磐科技公司，而林男2011年間已退伍。

士林地檢署昨指揮調查局，兵分多路搜索三軍總醫院等辦公室所共10處，查扣相關文件，其中永磐科技楊姓負責人請回、張姓業務20萬元交保，另外，三總內部3名承辦人，分別以6萬、6萬以及10萬元交保，檢察官將依違反採購法，已退伍的林男涉圖利罪後續偵辦。

據了解，永磐科技公司成立近40年，長期與各大醫院有密切合作，主要銷售國外網路與系統設備，客戶還有其他中央部會級政府機關、大專院校與大型企業，