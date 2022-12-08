大陸國家衛健委發言人米鋒8日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，《十條優化措施》（《新十條》）出台後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措。群眾在選擇居家隔離和集中隔離時要考慮哪些因素？北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強解讀，選擇居家隔離主要需要具備一些基本條件，最好有獨立房間，良好通風，生活要能自理，一定要做到足不出戶，對外拒絕各種探訪。

中國網提問，進一步優化措施明確具備居家隔離條件的密切接觸者採取居家隔離，也可以自願選擇集中隔離，民眾在選擇時需要考慮哪些因素，專家有哪些建議？

王貴強介紹，密切接觸者這個人群，選擇居家主要是需要具備一些基本的條件，最好有獨立的房間，並且有良好的通風。如果共用衛浴設備，要能夠做很好的消毒處理。居家人群如果獨立居家，生活方面要能夠自理，居家人群一定要做到足不出戶，對外拒絕各種探訪，在這種情況下，我們建議居家隔離。

居家隔離的時候，如果家裡有需要照顧的老人和嬰幼兒，這個時候要注意個人的防護，避免造成潛在的傳播風險。規範佩戴口罩，做好手衛生，同時每天要進行抗原檢測，如果一旦出現陽性，及時上報到社區或者是家庭醫生，陽性以後要做好自我檢測，陰性也要做好每天的自我症狀監測，包括有沒有發熱，有沒有咳嗽、氣短的這些表現，如果出現這些表現，也要及時上報到社區。

王貴強表示，老年人、孕產婦、嬰幼兒以及患有基礎疾病的人員，在居家觀察的時候有特殊的需求，包括用藥、治療等等，一定要及時向社區報備，如果遇到緊急情況，也要及時的就醫就診。