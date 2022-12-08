物價上漲、頻頻升息，2022年對許多上班族來說，都是相當辛苦的一年！資深人資專家建議，求職者若想在短時間內讓收入翻倍成長，成交總價最高、無薪資上限的房仲業務，擁有絕佳優勢。永慶房屋不只提供「一對一師徒制」的專業訓練，讓每位新人都有「師父」手把手教學，不怕入行沒人帶，還有「前9個月每月5萬收入保障」，讓員工不須擔心轉職後收入，人人都有機會年薪百萬，成為年後就業的最佳選擇！

從創業合夥人轉職當房仲 張哲寧年年收入破百萬！

「比起有命賺、沒命花的血汗人生，選對工作才能真正掌握『薪』福人生！」永慶房屋經紀人張哲寧表示，許多人用加班換薪水，不但毫無生活品質，連健康都亮起紅燈。

為了在生活及薪資上創造雙贏，張哲寧選擇投入成交總價最高、業績獎金無上限的房仲業，力拼「薪」未來！他也以親身經驗分享，永慶「一對一師徒制」培訓，讓新人到班第一天，就能跟著師父跑商圈、開發客戶、帶看銷售與成交簽約，從做中學，快速累積實務經驗。在師父的指導下，即使張哲寧在過去毫無房產銷售經驗，也能在第2個月就成交！

且新人時期打下的扎實基礎，也幫助張哲寧在服務顧客時，可以多一分體貼、多一分耐心，服務過的客戶都對張哲寧豎起大拇指，熱心介紹有購售屋需求的親友給他做業績，讓張哲寧年年都有破百萬收入，今年年薪更上看150萬。

新人不怕沒人帶！古鴻鑫單月最高6位數

張哲寧認為，師徒制讓永慶經紀人不須單打獨鬥，新人時期若遇上瓶頸與問題，師父及學長姊都會馬上關心、提供支援，是他成為專業經紀人的重要推手！因此他也願意傳授百分百的銷售經驗給學弟妹，透過團隊合作、彼此支援，讓團隊業績更上層樓。

「學長真的非常有耐心，會告訴我聆聽客戶需求、同理客戶感受的許多技巧，即使忙到分身乏術，也不忘提醒我帶看、簽約的每個細節，在永慶當業務真的很不一樣！」張哲寧的師徒制學弟古鴻鑫分享，轉職房仲前，他曾經營水築用品店，儘管對銷售不陌生，但隔行如隔山，還是要從頭學習房產買賣的專業知識。還好永慶的師徒制培訓，讓每位新人都有師父的細心指導與強力支援，讓古鴻鑫在第2個月就成交，入行僅1年，最高的單月收入就創下6位數，拿下永慶新店區百萬經紀人、新人業績王、新人三冠王等獎項，表現超亮眼！讓他有信心，能在明年達成百萬「薪」成就！

永慶房屋經紀人古鴻鑫在「師徒制」指導下，第2個月就成交，入行僅1年，最高的單月收入就創下6位數。(圖/永慶房屋提供)

永慶助求職者「踏實築夢」 每年還有250萬額外獎金

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋以「先誠實再成交」的服務理念，深受消費者信賴，品牌指名度高，新人不需盲目開發客源，也有成交機會！除了業務新人前9個月每月5萬收入保障、一對一師徒制等就業福利，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」可以爭取，3年以上經紀人，更有45%成功買房，歡迎有熱忱投入房仲產業的求職者，加入永慶的行列，一起踏實築夢，創造百萬「薪」成就、擁抱「薪」福人生！