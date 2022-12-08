十字花科蔬菜被稱為蔬菜界的抗癌聖品，而在眾多十字花科的選擇中，又以高麗菜最為常見，富含大量維生素U，因此有「天然腸胃藥」的美稱。不過營養師馬鳳吟點名2類族群要少吃，以免造成反效果。

馬鳳吟在臉書粉專發文表示，高麗菜營養豐富，加上入菜百搭、料理難度也不高，是家家戶戶餐桌上常見菜品之一，尤其是紫高麗菜富含花青素，每100公克含109～185mg不等，勝過紫洋蔥、茄子及紫地瓜，不僅可以促進眼睛的感光物質「視紫質」生長，還可保護血管。

此外，高麗菜裡頭的維生素U不僅有抗潰瘍及助於修復受損的胃黏膜，還能抑制胃酸過度分泌，是蔬菜界的「天然腸胃藥」。如果經常脹氣，料理時只要煮久一點就好，雖然營養成分會流失不少，但纖維不受影響。

不過馬鳳吟點名2類人要少吃高麗菜，首先是甲狀腺機能低下的人，因為高麗菜所含的異硫氰酸鹽在體內過多時，會抑制甲狀腺吸收碘；其次是容易脹氣者，會造成脹氣是因為寡醣進入腸道後不易被吸收，容易引起胃脹氣，但只要煮久一點就可解決問題。