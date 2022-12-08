王凱劇中質問媽媽楚宣身世。（民視提供）

王凱質問媽媽楚宣身世。（民視提供）

王凱朝媽媽楚宣丟東西。（民視提供）

楚宣嘆媽媽角色難為。（民視提供）

藝人王凱在民視8點檔《市井豪門》演出從小寄人籬下、豪門小老婆之子李俊豪，劇中角色近期黑化還被診斷出有遺傳性疾病泡泡腎，身世謎掀起討論。因為角色性格太過扭曲偏差，日前王凱收工後買消夜，引起路人注目，一位阿姨問：「你是歹郎（壞人）李俊豪嗎？」他大方回「對！我就是歹郎！」阿姨竟直接說：「你這麼壞會有報應喔！」

王凱說，當時老闆一聽連忙打圓場說：「那是《市井豪門》8點檔啦，你看本人很高很帥！ 」最後要結帳時，老闆說：「雖然你是壞人，但那是戲啦！繼續加油，這一次我請客。」王凱表示，因為拍戲都很少出門，那次近距離接觸人群的反饋，給他很多鼓勵，他不會害怕觀眾謾罵，覺得有討論都是好事！

對於有網友留言說他劇中爸爸一定是反派李有貴（倪齊民飾），因為腹黑會遺傳，王凱說他把角色李俊豪想成是一個電玩裡的角色，永遠被賦予任務要解開，因為唯一的依靠媽媽一直耳提面命要他好好待在豪門，導致人格扭曲。一場跟劇中媽媽楚宣對質，劇情描述他要發瘋似對她丟東西，拍攝前楚宣就說「沒關係，你就扔過來，我再閃」，沒想到正式拍攝時，楚宣沒有閃開任由兒子發洩，讓劇情的張力堆疊到最高。

楚宣表示，自己應該算是史上最悲情小三，因為幾乎每一集都在哭，還好眼淚平常儲存很夠，但演媽媽後發現這角色真的是偉大又辛苦，因為跟小孩有衝突都要忍讓，尤其王凱一句台詞「我寧可妳不是我媽媽」，讓她聽到就心痛，大嘆母親這角色真是不容易。

王凱說，劇中要跟媽媽楚宣攤牌，他一秒就入戲，尤其拿著親子鑑定書質問，步步逼近對方的同時，看到楚宣臉上的表情變化「絕望的痛」，讓他到現在還印象深刻。面對劇情大進展，他發現自己竟然跟豪門李家毫無血緣關係，他說這下完全沒有包袱，一定會放膽去演李俊豪，要觀眾拭目以待。