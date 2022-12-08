台中市政府交通局與經濟發展局、新社商圈協會合作，使用季節花卉美化新社圓環附近的中興嶺停車場

「2022台中國際花毯節」上周開幕，配合花毯節美景，台中市政府交通局與經濟發展局、新社商圈協會合作，使用季節花卉美化新社圓環附近的中興嶺停車場，在停車場前打造72公尺長的紫色浪漫薰衣草、鼠尾草綠帶，讓停車場改頭換面、綠意盎然。

交通局長葉昭甫表示，「2022台中國際花毯節」上周登場，配合國際花毯節展出，新社圓環附近的中興嶺停車場改頭換面，規畫在地居民重視的紫斑蝶生態保育議題，包含入口區花卉節慶意象裝飾、附屬建築物哨亭外牆紫斑蝶生態願景圖更新彩繪、舊營舍外牆保育紫斑蝶特色3D彩繪、新塗裝紫色迷彩與星願紫風車場域景觀裝飾佈置等，讓民眾感受全新停車體驗。

交通局說，因應民眾停車需求及便利性，在展區外圍也規畫8處花毯專用停車場，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場（豐原轉運中心旁）、太原（祥和）停車場、中興嶺營區停車場（郵局旁）、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等，各停車場旁皆有設置接駁站提供接駁服務，歡迎民眾多加利用。

「創造更多停車空間，也帶動商圈繁榮」，葉昭甫強調，市府將結合停車場周邊需求改善停車秩序，紓解停車問題，並搭配特殊活動意象結合場域內植栽及綠地，適時綠美化停車場，讓市民感受台中市的蛻變與進步。