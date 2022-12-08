民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑曾發文，疑在警局面見借提的犯嫌；趙介佑還捲入其他案件，引發楊、郭2男開槍示威，2男由多位小弟撐傘陪同下進入北投分局，被批如走「星光大道」。監委蔡崇義、陳景峻立案調查後，提出調查報告並糾正警政署、台北市警局及北投分局。

監委表示，民國110年4月28日有媒體報導，民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑，在107年4月10日在臉書PO出一張借提應訊的受刑人洪男，在台北市警局北投分局吃便當照片，並稱「誰像你這麼好關，還可以出來吃便當」等語，引發質疑警方借提人犯竟私下通融，得以見親友。

監委說，隔天也有媒體報導，因趙介佑餵毒其手下致死，而導致楊男、郭男在110年4月10日到趙介佑經常出入的北投媽祖文化協會開槍示威，並在同月29日高調搭乘高級跑車到北投分局投案，這兩名男子在多名小弟撐傘陪同下進入北投分局，遭媒體批評猶如走「星光大道」。

監委指出，北投分局因偵辦他案，先通知趙男於2018年4月9日至偵查隊訊問，再於次日至台北監獄借提洪男回偵查隊協助調查，除非有警務人員通知趙男，否則其無從得悉借提洪男一事及其到達分局之時間。

監委指出，惟究是何人通知洪男親友至偵查隊會面，案關人員於警政署調查時皆稱「不知道或不記得」，台北市警局翁副局長於監院詢問時當場表示「同仁所謂不復記憶有避重就輕之嫌」，前北投分局陳分局長於監院詢問時亦當場表示，曾問洪男之弟稱「當時是有警察通知他，但是誰通知並不瞭解」。

監委表示，洪男親友身分及是否包含趙男、該2人會面經過、何時拍照等情節，警政署、臺北市警局及北投分局迄今仍無法釐清，核有重大違失。雖事後已對相關警務人員予以行政懲處、修訂相關法令及加強門禁管制措施，仍有予以糾正之必要。

另外，監委認為，楊男、郭男到北投警分局自行到案時，遭多家媒體批評猶如走「星光大道」，並質疑警方有未上手銬等疏失。經警政署調查後，認為犯嫌到分局大門時，員警未執行拘提作為，造成社會觀感不佳，對相關警務人員予以行政懲處。

監委表示，經檢視媒體錄影畫面，當時正下雨，撐傘避免淋雨乃人情之常，且犯嫌從分局前道路旁步行到大門只有數秒時間，實難符合媒體所稱的「星光大道」；再者，犯嫌既願自行到案，尚無危及警務人員安全的情事，並不符合使用警銬的要件。犯嫌既已自行抵達分局接受訊問，無須再執行拘提。

兩位監委強調，媒體報導與事實有所出入或不符法令部分，警政署、臺北市警局及北投分局應於第一時間對外澄清說明，惟該3機關皆未為之，應檢討改進。